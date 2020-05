Lecce, negativi ai tamponi i giocatori della rosa. Donati altri reagenti ad Asl

Attraverso una breve nota pubblicata sul proprio sito, l’U.S. Lecce comunica che, nelle more dell’adozione di protocolli definitivi per la ripresa in sicurezza anche degli allenamenti collettivi, ha provveduto alle attività di screening preliminari necessarie per valutare sia lo stato di salute generale di atleti e staff, che l’assenza di positività al Covid-19.

Dopo l’effettuazione di test sierologici rapidi, la società salentina ha effettuato nei giorni scorsi anche i test molecolari, i cosiddetti tamponi, il cui risultato ha confermato l’esito negativo per tutti i componenti della squadra.

Ed il sodalizio del presidente Saverio Sticchi Damiani, per non gravare ulteriormente sulla disponibilità di test molecolari sul territorio, provvederà inoltre ad una ulteriore donazione di tamponi all’Asl salentina, così come già avvenuto nello scorso aprile.