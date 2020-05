Gagliano del Capo, l'Inps chiarisce: «Gli eredi Melcarne non hanno alcun debito»

«A seguito degli opportuni approfondimenti è emerso che i signori Melcarne di Gagliano Del Capo non hanno alcuna esposizione debitoria verso l’Inps. Dunque le comunicazioni loro inviate sono superate». Il direttore provinciale dell’Inps di Lecce, Marcello Amodio, interviene sulla vicenda degli eredi Melcarne.

I quattro figli di un imprenditore agricolo deceduto l’anno scorso, hanno denunciato, ieri sulla Gazzetta, la richiesta di chiarimenti da parte dell’Istituto (giunta a loro conoscenza attraverso l’invio di tre lettere) per ciò che concerne contributi agricoli risalenti agli anni Novanta. «L’Istituto - precisa il primo responsabile della Direzione provinciale di Lecce, Marcello Amodio - è intervenuto nell’intento di fare chiarezza sulle situazioni non del tutto definite e, certamente, per risolvere problematiche pendenti. In questa prospettiva deve essere vista la lettera agli eredi del signor Melcarne.

La lettera inviata aveva come unico fine l’interruzione dei termini di prescrizione su contributi molto datati, giammai “diffide” o intimazioni di pagamento, preavvisando il cittadino che, ove la sua posizione fosse stata regolarizzata, doveva considerarsi superata la comunicazione stessa». L’attività dell’Istituto è volta, in questi casi, alla “quadratura” di posizioni che devono essere definitivamente sistemate. «In conclusione si può affermare senza ombra di dubbio che nulla è dovuto all’Inps dagli eredi Melcarne» conclude Amodio.​ La direzione leccese dell’Istituto non mancherà, acclarata la situazione e chiarito anche pubblicamente quanto accaduto, di prendere contatti diretti con i signori Melcarne per spiegare la situazione. Le attività della pubblica amministrazione possono “incagliarsi” in situazioni come questa soprattutto quando, su decine di migliaia di lavorazioni effettuate, vengono informatizzate vecchissime pratiche che, in origine, erano cartacee.