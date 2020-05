Nardò, il Comune svuota i garage e mette all’asta vecchi cimeli

NARDO' - Il Comune svuota le cantine e mette all’asta vecchi e gloriosi cimeli. Come le Guzzi dei vigili urbani, all’epoca si potevano chiamare così, in motocicletta. L’Amministrazione comunale ha reso noto che per il 5 giugno prossimo è indetta un’asta pubblica per la vendita di dieci mezzi di proprietà comunale non più utilizzati. L’asta pubblica si terrà, per mezzo di offerte segrete e ad unico incanto ma con un prezzi di partenza che potrà solo essere rilanciato.

Ed ecco che cosa si vende, tra qualche catorcio e anche alcune curiosità. I pezzi più antichi sono vintage, quindi interessanti. Anche solo per le foto, tantissime, nelle quali vengono immortalati. Le prime, e le più vecchie, sono due Guzzi del 1987 da 500 di cilindrata. Sopra sembrerà di vederci Alberto Sordi. Valgono, di partenza, 125 euro l’una. Poi due altre Guzzi di dieci anni dopo, del 1998.

Ancora con qualche cinquantino: due Piaggio Free e un Ciao (mitico) che usavano sempre agenti di Pm degli anni Novanta a cento euro l’uno. Ancora: due Aprilia enduro, per agenti sprint, di grossa cilindrata del 2003. Qui la spesa è di almeno trecento euro l’uno. Infine il pezzo buono, un Piaggio Porter elettrico del 2001, cosiddetto “autopromiscuo” che sarà anche in discrete condizioni perché viene venduto a mille euro di partenza.

Sull’albo pretorio del Comune ci sono tutte le spiegazioni per partecipare all’asta che potrebbe riservare sorprese, soprattutto per i pezzi che innescano la nostalgia. A margine va detto che il Comune tenta di togliersi qualche problema (comunque questi mezzi vanno custoditi in rimesse o garage, per i quali ci sono i costi di gestione) ma sono anche “voci” utili da portare in bilancio per una quadratura che, quest’anno, si sta rivelando problematica per le molte e inattese voci in uscita e per i mancati incassi.