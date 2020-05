Gagliano del Capo, dopo 28 anni l’Inps chiede il pagamento dei contributi

Era il 1992, un’altra era storica, lontanissima anche per chi è ancora giovane. Al governo c’era il socialista Giuliano Amato, il presidente del consiglio costretto ad approvare una manovra finanziaria durissima, nel tentativo di salvare l’Italia sull’orlo del fallimento. A Milano i magistrati avevano aperto la guerra alla corruzione politica e amministrativa.

C’era ancora la lira, e la classe dirigente cercava di barcamenarsi e in tutti i modi di rastrellare soldi, anche di poca entità, con il solito condono.

Ecco, in questo contesto storico, matura e si sviluppa una storia rocambolesca di presunti contributi agricoli non versati all’Inps (forse però versati e non rintracciati, ipotizza lo stesso ente) poco più di 3mila euro rivendicati dall’ente, divisi in tre piccoli tronconi, e sollecitati con 12 raccomandate inviate a Giovanni Melcarne, stimato imprenditore agroalimentare, e alle sue tre sorelle (Maria, Annunziata e Francesca), tutti eredi di Francesco Melcarne, un coltivatore diretto con un forte profilo innovativo di Gagliano del Capo. Dopo 28 anni l’Inps fa una «notificazione», quasi ad iniziare un nuovo procedimento con l’intento in primo luogo di evitare la prescrizione. Un procedimento «conservativo», dicono i giuristi in attesa non si sa di che cosa.

Francesco è morto l’anno scorso il due giugno. Al suo funerale centinaia di persone. Il giovane Melcarne nel 1992 si era appena laureato in scienze agrarie a Padova, prima affiancò il padre e poi passò nella conduzione dell’azienda rilanciandola con il marchio Forestaforte. Giovanni, come il padre, era ed è convinto che lavorando sodo e con buoni progetti nell’agroindustria il Sud può farcela a risalire la china. A patto che lo stato parli una lingua chiara e semplice e non sia vessatorio nei confronti di chi si dà da fare.

Lo stato chiede un aiuto con il condono? Dai papà, aderiamo al condono, forse siamo in ritardo con il versamento di alcuni contributi agricoli, meglio stare coperti in tutto. I Melcarne hanno sempre versato i contributi agricoli, a 20 a volte anche a 30 dipendenti. Così matura la decisione di versare 3 milioni e 816mila lire, circa 1900 euro. Le storie della pubblica amministrazione e delle sue agenzie sono tra le più misteriose, si avvicendano dirigenti e funzionari, si annunciano riforme e cambiamenti, nuovi presidenti e direttori generali, con esiti esasperanti e a volte esilaranti. Ma è soprattutto l’ambiguità, unita a una sorta di perenne supremazia statalistica, a creare incertezza, confusione, a volte paure e alla fine reazioni.

Riportiamo alcuni passaggi, cominciando dall’oggetto: «Verifica situazione contributiva e interruzione dei termini di prescrizione».

L’articolo di riferimento è il 2943 del Codice civile. I tremila euro sono così divisi: 1.970,85 euro, 200 e 800 euro. Questo risulterebbe dagli «archivi storici», ma non è detto che sia così. Anzi, qualora ai Melcarne risulti di «aver regolarmente provveduto…» la lettera deve essere considerata «priva di efficacia». Dicono che questo modo di scrivere è ricorrente e che le diverse branche dell’amministrazione fiscale lo usino come formulazione tecnico-giuridica standard. Ma si tratta di una formulazione equivoca, deresponsabilizzante, sia per i funzionari sia per lo stesso cittadino costretto in una perenne incertezza.

L’a-b-c della gestione fiscale dovrebbe essere semplice e precisa, fondata su dati e informazioni chiare e distinte. È il fondamento educativo di uno stato e di una amministrazione seria. Invece, in questa vicenda l’Inps dice e non dice, si copre le spalle e sparge a piena mani il sospetto che i cittadini contribuenti siano evasori o abbiano qualcosa da nascondere. Anche i cittadini defunti, fino a far pensare agli eredi che sì forse è così, il papà ha dimenticato di pagare e adesso forse è meglio riparare. Brutte storie, vicende oscure di poteri vessatori e spesso privi di dignità istituzionale.