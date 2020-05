Lecce, i contagi restano a zero: si va verso la riapertura dei mercati

Continua la tregua dei contagi da coronavirus. La provincia di Lecce incasella al proprio attivo un altro «0» casi positivi, nel giorno in cui su 1.755 tamponi eseguiti nell’intera Puglia solo 10 test hanno rivelato la presenza del Covid 19. Nessuna progressione, dunque, e fortunatamente neanche nessun decesso dopo la drammatica scoparsa del noto neurologo di Soleto, Antonio Costantini.

E dopo il sesto giorno senza nuovi casi nel capoluogo, tira un prudente sospiro di sollievo anche il sindaco Carlo Salvemini che ieri ha ricordato nel suo collegamento via web con la città come attualmente a Lecce siano ancora attivi 41 dei 79 casi iniziali. «Con l’avvio della fase 2 - ha spiegato - si tratterà di monitorare con attenzione ciò che potrà accadere da qui a qualche giorno per effetto dell’allentamento delle misure di restrizione, tenuto conto dei tempi di incubazione del virus. Un rischio calcolato - ha aggiunto - ed incrociamo le dita perché tutto vada secondo gli auspici. Da cittadino, ancor prima che da amministratore, ritengo che la situazione in Puglia, in provincia e a Lecce, trasferisca elementi di ragionevole e giustificata soddisfazione». E da qui, anche un rinnovato invito ai cittadini alla massima attenzione ed al rispetto delle misure di prevenzione essenziali per evitare potenziali contagi e quello che sarebbe un nuovo, disastroso lockdown, come accaduto in Corea del Sud, con conseguenze sull’economia, oltre che sulla salute pubblica. Salvemini non ha nascosto la sua preoccupazione anche in merito al crollo delle entrate nella casse comunali ed ai ritardi nell’erogazione delle coperture finanziarie annunciate dal Governo per il funzionamento degli enti locali in grave affanno.

Sul fronte dei controlli, la polizia locale ha svolto 27 verifiche su autocertificazioni, 23 controlli di attività commerciali e presìdi all’arrivo dei cittadini che erano ancora fuori provincia (mediamente 80 o 90 arrivi al giorno tra pullman e treni).

E’ attesa intanto, da lunedì, la ripresa delle attività mercatali ad oggi sospese (in proposito, il sindaco ha incontrato in videoconferenza il presidente della Regione ed i rappresentanti della categoria degli ambulanti). Nelle due aree di via Bari e piazza Libertini potranno rimettersi in moto i commercianti della filiera non alimentare, così come potranno riprendere a lavorare anche gli itineranti. Il tutto, ovviamente, con le stingenti prescrizioni sanitarie. L’assessore alle Attività produttive, Paolo Foresio, verificherà in questi giorni l’organizzazione degli spazi nel rispetto delle linee guida che verranno emanate dalla Regione.