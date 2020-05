Soleto, è un neurologo l'ultima vittima del Covid nella Rsa

Un solo nuovo caso positivo al coronavirus in provincia di Lecce, ma anche il decesso di un noto neurologo salentino, di 68 anni, ex ospite della rsa di Soleto “La Fontalella”, che era ricoverato da giorni nel reparto di terapia intensiva del Dea.

Mentre il trend dei contagi a livello provinciale prosegue a livelli minimi, tra fasi di quiete (un solo caso dopo tre giorni con assenza di nuovi positivi ai test), la comunità di Soleto piange la scomparsa del dottor Antonio Costantini, professionista rinomato per i suoi studi di neurologia ed alcune importanti scoperte sul morbo di Parkinson. Il medico, che aveva lavorato nella provincia di Viterbo, era rientrato nel Salento dopo un problema di salute ed era ospite della rsa di Soleto.

Dapprima, dopo il verificarsi dei casi di positività al Covid 19 all’interno della rsa, sembrava non fosse stato contagiato ma successivamente è emersa la sua positività al virus. L’andamento delle sue condizioni lasciava sperare che potesse uscirne, ma improvvisamente il quadro è precipitato. «Una brutta notizia per la nostra comunità», ha fatto sapere il sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato, ricordandolo come «un uomo di scienza, una persona eccezionale di umiltà unica, innamorato del suo lavoro e di Soleto».

Il Salento, intanto, forte dei successi sul fronte del contenimento dei casi si addentra nella fase 2, ma non proprio “in punta di piedi”. Ieri mattina il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, è tornato a lanciare un monito alla responsabilità ed alla cautela. Le strade di Lecce, fin troppo friequentate, sono sintomo di un allentamento dell’attenzione che non ci si può permettere. E lo ha ribadito anche ieri l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, intervenuto come ospite in diretta nel quotidiano appuntamento web del primo cittadino. «Quello che abbiamo osservato, con spostamenti eccessivi e non sempre realmente motivati - ha annunciato Salvemini - ci induce a ripartire con il controllo delle autocertificazioni. Inoltre - ha aggiunto - dovremo aumentare i controlli sulle strade pedonali dove si sono riscontrati maggiori flussi, prevedendo anche delle chiusure per evitare rischiosi affollamenti».

«Non dobbiamo dimenticare che il virus è sempre lì fuori», ha detto Lopalco, rilevando che l’attuale situazione in realtà «non è molto diversa da quella da cui si partiva lo scorso 9 marzo: se non c’è stata una grave progressione dei contagi, se abbiamo potuto evitare l’ondata nelle strutture ospedaliere ancora impreparate - è questa è una vittoria - il motivo è perché sono state rispettate le prescrizioni che erano imposte. Ciò che è cambiato è solo la situazione della rete sanitaria. Si è avuto il tempo di attrezzarla un po’ meglio. Se migliaia di persone tornano in strada è molto difficile poter mantenere il distanziamento necessario per proteggersi a vicenda. Quindi occorre continuare ad impegnarsi, con uscite solo se strettamente necessarie, per evitare di “dare le gambe” il virus, che è sempre là fuori».