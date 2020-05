Gagliano del Capo, accoltella figlio 37enne della convivente: denunciato 55enne

LECCE - Un uomo di 55 anni, durante un litigio in casa scaturito da futili motivi, ha accoltellato il figlio della convivente. E’ accaduto ieri sera a Gagliano del Capo, in Salento. La donna era in casa al quando il marito ha ferito il «rivale» all’addome.

È stato lo stesso aggressore ad allertare i soccorsi e a chiamare i carabinieri. Portato in ospedale a Tricase, il 37enne é stato sottoposto nella notte ad intervento chirurgico. E’ in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il 55enne é stato denunciato per lesioni personali aggravate.