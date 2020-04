«Una mano alle imprese»: da Lecce l'iniziativa per aiutare negozi e attività tramite i social

Si chiama 'Una mano alle imprese', ed è l'iniziativa nata a Lecce grazie all'avvocato Matteo Sances e al dottor Stefano Cazzato, che hanno accolto il grido d'aiuto lanciato dai piccoli imprenditori per trovare una soluzione concreta all'emergenza sanitaria ed economica che ha investito tutta la popolazione. Il progetto - con il supporto di P.I.N. (Partite Iva Nazionali) e di Confimprese Italia è sostanzialmente rivolto sia a commercianti che a consumatori. Da un lato, infatti, i singoli negozianti - titolari quindi di un’attività commerciale - possono generare in totale autonomia offerte sui propri beni o servizi erogati, offrendoli al pubblico ad un prezzo ridotto. D’altro canto, il consumatore, dopo aver espresso la propria preferenza per l’una o l’altra offerta

pubblicizzata sulla pagina Facebook di “Una mano alle Imprese – Lecce”, può mettersi in contatto con il singolo negoziante per l’acquisto immediato del buono/voucher a prezzo scontato, tramite bonifico o altri sistemi di pagamento elettronico, da sfruttare alla riapertura dell'attività. L’obiettivo principe è quello di dare immediata liquidità alle imprese, così da aiutarle a

riaccendere i motori della produzione in una fase in cui le spese da sostenere sono tante. «Chi acquisterà questi voucher - dichiarano gli ideatori - non solo beneficerà di un trattamento agevolato, ma farà del bene, aiutando, ognuno con il proprio contributo, a far ripartire le piccole e medie imprese».

«Questa iniziativa è frutto di settimane e settimane di racconti, richiami di aiuto pervenuti a me, al gruppo di PIN (Partite Iva Nazionali) e a Confinprese Italia - racconta l'avvocato Sances - da parte del popolo degli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti, da tutti coloro che, in piena emergenza e sentendosi abbandonati dallo Stato, temono di non alzare più la serranda delle proprie attività. Le spese da sostenere sono tante e come tutti sappiamo, dal 9 marzo, la maggior parte delle

aziende e botteghe sono ferme. Produzione ferma comporta inevitabilmente zero possibilità di guadagno. Grazie a questa iniziativa, invece, puntiamo a dare immediata liquidità a tutte le imprese che, a due settimane dalla riapertura prevista, non hanno le possibilità materiali ed economiche di riavviare la produzione. Siamo fiduciosi che il popolo leccese e salentino in generale, possa raccogliere questa richiesta di aiuto proveniente dagli imprenditori».



«Viviamo nell’era dei social, della telecomunicazione, ecco perché abbiamo pensato di dar vita a questa iniziativa tramite l’aiuto dei social - racconta il dottor Cazzato - I titolari delle singole attività, infatti, possono aderire all’iniziativa e pubblicare all’interno della pagina “Una mano alle imprese - Lecce” la propria offerta di bene o servizio. Una volta pubblicata l’offerta, i commercianti non dovranno fare altro che attendere che chiunque fosse interessato all’acquisto del coupon/voucher, si

metta in contatto con il negoziante per l’acquisto. Le modalità di acquisto dei “buoni” verranno indicate all’interno di ogni singola inserzione, ed è sufficiente seguire le indicazioni presenti». «Ciò che ci anima a promuovere questa iniziativa - concludono - riteniamo non possa trovare migliore sintesi che nelle parole pronunciate solo pochi giorni fa dal Santo Padre, in occasione della benedizione “Urbi et Orbi”: “Nessuno si salva da solo”»

avvocato Matteo Sances

dott. Stefano Cazzato