Paziente oncologico mandato per errore al reparto Covid dell'ospaedale di S. Cesario

SAN CESARIO - Paziente oncologico prenota una visita urgente, si reca da Trepuzzi all’ospedale di San Cesario, che nel frattempo è divenuto un ospedale Covid-19 post acuzie, e addio visita. È la spiacevole avventura di cui è stato incolpevole protagonista Raffaele Caracciolo, 57enne di Trepuzzi.

L’uomo aveva prenotato lo scorso 16 aprile. Dal Cup gli era stato comunicato che la visita, peraltro propedeutica ad un’altra visita fissata per oggi, sarebbe stata effettuata all’ospedale di San Cesario alle 10 di ieri. Caracciolo si fa accompagnare al «Galateo», munito della necessaria autocertificazione, ma, una volta giunto a destinazione, l’amara sorpresa. «Non mi hanno neppure fatto scendere dall’auto - commenta visibilmente alterato Caracciolo - A quel punto ho chiesto di parlare con un responsabile, ma nulla. Allora ho chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto per cercare di fare chiarezza. Solo dopo il loro intervento e dopo qualche telefonata, mi viene detto che mi sarei dovuto recare al “Fazzi” di Lecce. Purtroppo, ero talmente alterato che le mie condizioni di salute mi hanno impedito di raggiungere Lecce e dunque ho dovuto rinunciare alla visita. Poco dopo, ho ricevuto una telefonata di scuse dal Cup nella quale mi si diceva che la prenotazione era avvenuta proprio nel periodo in cui tutte le attività del “Galateo” stavano per essere spostate per far posto ai pazienti Covid-19».

Ma, al di là dell’aver saltato una visita importante per la sua salute, cosa già di per sé grave, ciò che ha maggiormente colpito il paziente è stata «l’assenza di umanità». «Non è possibile - dice Caracciolo - essere sbattuti da una parte a un’altra come fossimo pacchi. Per di più, mi hanno mandato in un ospedale Covid, con tutti i rischi connessi, senza che nessuno mi avvisasse del cambio di sede. Ancor più grave, ciò che mi ha mortificato maggiormente è stata la totale assenza di umanità. Nonostante le mie richieste, nessun medico o nessun responsabile della struttura di San Cesario si è degnato di farsi vedere o di parlare con me».

Caracciolo non ha sporto alcuna denuncia, ma ha dato mandato al suo legale, l’avvocato Stefano Licci, il quale, a questo punto, valuterà il da farsi. «Ho dovuto chiamare i carabinieri - conclude amareggiato - per ottenere un minimo di giustizia. Sarebbe bastata una semplice telefonata per avvisarmi, invece no. Non voglio che situazioni simili si ripetano. Quanto capitato a me potrebbe accadere a qualsiasi altra persona».