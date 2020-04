«Lecce, i silenzi, le strade vuote ricorderò così la mia città»

LECCE - La vita di politici, imprenditori, amministratori, artisti salentini ai tempi del Covid 19. Iniziamo la nostra serie di interviste da Carlo Salvemini, primo cittadino di Lecce.

Sindaco, a differenza di tanti altri, questo per lei è un periodo particolarmente intenso.

«Il mio impegno quotidiano è quello di gestire i vari aspetti di questa emergenza, offrire servizi e assistenza ai cittadini. La mia quarantena è senz’altro diversa da quella di tanti leccesi costretti a stare in casa senza neanche potersi recare a lavoro. Io continuo ad andare a Palazzo Carafa, esco la mattina alle otto per poi rientrare intorno alle 14. Dopo una pausa nel pomeriggio torno in comune e rimango fino a sera. Lavoro anche il sabato e la domenica, bisogna monitorare l’attività della protezione civile e della polizia locale. Poi ci sono i frequenti confronti con la Regione e con la Asl. È questo il lavoro di un sindaco in quarantena.

Improvvisamente siamo stati privati della nostra normalità. Cosa le manca di più della sua routine?

«Uscire da casa e vedere una comunità operosa che vive e si relaziona. Mi manca percepire serenità e tranquillità. Da settimane ci portiamo dietro ansie e preoccupazioni per il presente ma anche per il futuro. Questa situazione ci ha imposto di riconsiderare le cose belle che ci accompagnano ogni giorno e delle quali magari non abbiamo consapevolezza. Come ad esempio la salute, che tutti diamo per scontata e che invece abbiamo visto esposta all’aggressione di un virus che mette un intero mondo in ginocchio».

Secondo Lei, da questa situazione di isolamento estremo alla fine potremo trarne qualche insegnamento positivo?

«Mi auguro che questo stato di cose possa rafforzare in noi valori positivi come quello della solidarietà, oppure una maggiore predisposizione al tempo da dedicare ai propri cari. Tutto questo, però, potrebbe essere vanificato se saremo chiamati, come temo, ad un doloroso e faticoso percorso di ricostruzione economica e sociale. Tutti gli indicatori ci trasferiscono segnali di forte preoccupazione: imprese che rischiano di chiudere, la ricchezza perduta, attività interrotte. Abbiamo dato una straordinaria dimostrazione di resistenza civile, a Lecce, in Puglia ma anche in tutto il Paese. Non era così scontato che per cinque o sei settimane consecutive 60 milioni di italiani fossero così diligentemente rispettosi delle misure di restrizione. Questo ha consentito che il contagio al Sud fosse così contenuto. La provincia di Lecce si sta rivelando fra le più virtuose. Ma siamo ancora lontani dall’essere fuori pericolo».

Oltre ad essere sindaco Carlo Salvemini è anche un papà.

«Mio figlio ha compiuto da poco 11 anni, ha festeggiato in piena emergenza insieme al papà e alla mamma, in casa. I bambini hanno manifestato grandi capacità di adattamento alla costrizione domestica, alla sospensione delle lezioni. Ma ciò non toglie che vivano con dispiacere la possibilità di non poter giocare insieme ai loro compagni».

Le ha mai chiesto quando potrà uscire di nuovo con gli amici?

«Certo, ma come tutti non so dargli delle risposte certe. Gli ho spiegato che stiamo vivendo un periodo straordinario, ma che presto torneremo alla normalità. Lui in realtà è preoccupato in vista dell’estate, vuole andare a mare. Anche su questo, purtroppo, al momento non ci sono certezze».

C’è un’immagine di Lecce che resterà impressa nella sua memoria come simbolo di questo lockdown?

«Ce ne sono diverse, quella che più mi accompagna è il silenzio che “ascolto” la mattina percorrendo a piedi le strade vuote del centro per raggiungere il comune. Oppure le saracinesche abbassate, non sentire il rumore delle auto che passano».

In questo momento di distanza forzata, a chi rivolgerebbe un abbraccio virtuale?

«A mia sorella Nicoletta. Non la vedo da oltre un mese, se non in videochiamata. È a casa per ragioni di prudenza, non possiamo stare insieme. L’abbraccio è per lei».