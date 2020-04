Salice S.no, esce di casa per andare dall'amante, multato

Amor ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte…da violare la normativa da emergenza coronavirus, rimediando una salata sanzione.

Dall’idillio all’inferno, e non certo quello dantesco, il passo è stato breve quanto una cacciata di paletta, per un cittadino di Salice Salentino, fermato da una pattuglia dei vigili urbani, durante uno dei tanti controlli per contenere gli spostamenti inutili in epoca di pandemia.

E forse, che l’abbiano pizzicato prima gli agenti non è stato il male peggiore, considerando che l’uomo stava sì violando la legge per raggiungere la “fidanzata” e vederla da vicino, ma a casa aveva lasciato la moglie. Davanti alla richiesta di autocertificazione ha preferito la sincerità, probabilmente sperando che il risvolto boccaccesco della vicenda facesse desistere i vigili dal procedere alla sanzione.

Ma niente da fare, la legge non ammette ignoranza e neanche passione, clandestina o meno che sia.

L’automobilista è stato sanzionato, costretto a fare dietrofront e tornare dalla moglie. Per l’amante, occorrerà aspettare tempi migliori.

Meno tragicomica ma comunque passibile di sanzione, la sorte di altri tre cittadini di Salice, anche loro sprovvisti di valide giustificazioni ai loro spostamenti. Uno è stato sanzionato per essere entrato in un esercizio commerciale senza indossare la mascherina protettiva, altri due invece avevano pensato bene di andare a fare la spesa nel vicino comune di Guagnano, come se sul posto non vi fossero negozi forniti. In un caso, in particolare, la municipale si è materializzata da una stradina secondaria di campagna, nei pressi di un vecchio ponte. L’uomo fermato pensava di farla franca passando da lì, ma gli è andata male.

«I controlli proseguiranno ancora più serrati oggi e domani – spiega il comandante dei vigili, Carlo Cicala -, con l’ausilio di un drone, in collaborazione con i carabinieri. Bisogna combattere il rischio che comportamenti avventati facciano danni enormi».

«Salice è tra i comuni a minor numero di contagi, per conservare questa condizione occorre ancora lo sforzo di tutti – spiegano il sindaco Tonino Rosato e l’assessore Amedeo Rosato - Ringraziamo gli agenti per l’attività senza sosta di queste settimane».