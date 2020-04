Lecce, boom di richieste di aiuto telefonico al servizio #iosonoquietiascolto

Mamme che hanno difficoltà a gestire la paura dei figli piccoli bombardati da brutte notizie, anziani soli sempre più soli alla ricerca della voce amica di un altro essere umano, famiglie in difficoltà con figli disabili che lamentano un supporto esterno specialistico stretto all’osso, padri separati che soffrono per non riuscire a vedere i figli, studenti rimasti fuori sede per proteggere i parenti da un possibile contagio ma terrorizzati dal dover affrontare da soli qualunque emergenza.

A diversi giorni dall’avvio del servizio è già boom di richieste telefoniche d’aiuto giunte al numero di supporto attivato dal Consultorio diocesano La Famiglia di Lecce. #iosonoquietiascolto il nome dato al servizio che coinvolge esperti tra cui psicologi, counselors e pedagogisti, i cui numeri di cellulare sono consultabili su una griglia disponibile sulla pagina FB istituzionale “Consultorio La Famiglia”. I professionisti rispondono da casa e forniscono diversi tipi di consulenze in giorni e orari diversi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. «In questo particolare momento non sono solo i lutti a far male, anche la vita “normale” viene sottoposta a uno stress mai provato prima ed a soffrirne sono tutti: bambini, adolescenti, adulti e anziani» sottolinea la direttrice del Consultorio Simona Greco. «Tra le richieste di consulenza –prosegue- vi sono mamme che chiedono come aiutare i propri ragazzi, continuamente aggiornati sulle terribili notizie di contagi e morti, perché imparino a gestire le proprie paure; oppure mamme in difficoltà nella gestione dei tempi di gioco o di studio, che fanno i conti con gli spazi sempre troppo limitati tra le quattro mura domestiche, e devono destreggiarsi tra preoccupazioni per il futuro e difficoltà contingenti, notando un eccessivo ricorso alla tecnologia che da una parte avvicina o intrattiene e dall’altra aliena».

Ma non è tutto. Ci sono figlie che hanno deciso di accudire personalmente i genitori anziani per non esporli ad ulteriori rischi. Il servizio ha anche fornito informazioni a persone povere in preda all’ansia indirizzandole verso enti solidali che distribuiscono cibo. «Le mamme con figli autistici o con disabilità -aggiunge Greco- ci contattano per esprimere tristezza e paura, sono sole nella gestione dell’ordinarietà e dei momenti critici, senza il supporto del personale specialistico che sembra aver ridotto al minimo il proprio intervento anche domiciliare». Tra le richieste di supporto anche quella di professionisti abituati ad uno stile di vita attiva e ricca di stimoli, che vedono rallentato il proprio ritmo e sentono l’incertezza del proprio futuro. Non solo.

Le depressioni ed i disturbi alimentari sono in costante aumento. Insomma un’emergenza nell’emergenza «in un momento in cui i limiti personali possono prendere il sopravvento, in cui non è semplice alimentare la pazienza e la comprensione reciproca. Ma -conclude la psicologa- la nostra esperienza ci porta a sostenere che uno spazio di ascolto, il supporto di una voce, anche attraverso una telefonata, possa fare molto».