Soleto, 55 contagi nella Rsa: la Procura apre un'inchiesta

La Procura ha avviato un’indagine conoscitiva su contagi e morti fra gli ospiti della residenza socio sanitaria assistenziale «La Fontanella» di Soleto. È la conseguenza delle segnalazioni fatte dai familiari e dai parenti degli ospiti della struttura e, soprattutto, dell’informativa depositata nelle ultime ore dai carabinieri di Soleto e dei Nas.

Il fascicolo, al momento a carico di ignoti, è stato assegnato al sostituto procuratore Alberto Santacatterina.

Le famiglie degli anziani ospiti della residenza socio assistenziale hanno già provveduto a segnalare gli accadimenti agli avvocati Carlo Gervasi ed Angela Rizzo. E a breve saranno depositati i primi esposti con la richiesta di fare luce. Avanza il sospetto che, nei giorni dell’emergenza e prima che la gestione della struttura passasse nelle mani della Asl, l’assistenza riservata agli anziani non sia stata adeguata. In particolare, alla Procura si chiede di fare chiarezza su quanto accaduto nella Rsa nell’arco di tempo compreso tra sabato 21 e giovedì 26 marzo. E, soprattutto, i parenti vogliono capire se siano state adottate tutte le misure per prevenire il contagio e, dopo il primo caso, se sia stato fatto di tutto per contenerlo. C’è dell’altro. Si parla anche di presunte difficoltà di ricevere informazioni sullo stato di salute dei parenti ricoverati. E qualcuno avrebbe anche lamentato di essere venuto a conoscenza della morte del parente dopo qualche giorno.

I sospetti sono fondati? Saranno gli accertamenti a verificarlo.

«Non disponendo ancora di dati ufficiali, la situazione epidemiologica si attesterebbe, in relazione agli ospiti, in complessivi 55 tamponi positivi al covid-19, comprensivi dei dieci anziani ricoverati in ospedale e dei 7 deceduti. In relazione invece al personale, sono risultati positivi 11 operatori, di cui 3 nostri concittadini che mi hanno immediatamente informato» spiega il sindaco Graziano Vantaggiato. «Non si conoscono al momento altri casi di quarantena ed eventuali contagi non riconducibili alla struttura assistenziale e, al momento - aggiunge il primo cittadino - dieci ospiti sono risultati negativi al tampone e sono quindi stati trasferiti in un’altra struttura sanitaria dove ci sono 60 anziani. Attualmente mancherebbero i risultati di pochi tamponi non ancora processati. Colgo l'occasione - conclude Vantaggiato - per ribadire che gli operatori risultati positivi sono persone che hanno contratto il virus svolgendo il proprio lavoro con passione e tanto cuore».

Gli ultimi due decessi risalgono all’altra notte. È morta anche una centenaria di Galatina che, nelle ultime ore, era stata al centro di un trasferimento con giallo. Sabato scorso, infatti, sarebbe stata comunicata alla famiglia il trasferimento dalla struttura di Soleto al reparto infettivi dell’ospedale «Vito Fazzi». Qualche giorno dopo i parenti sarebbero stati informati che c’era stato un errore e che l’anziana non era mai stata trasferita dalla Rsa al Fazzi. L’altra sera, poi, c’è stato il tragico epilogo con la morte dell’anziana.

Sempre nella struttura, poi, ci sono undici operatori risultati positivi.

Infine si attendono le conclusioni della relazione dell’Asl e del medico nominato coordinatore della struttura, il dottore Silverio Marchello: toccherà a lui fare il punto sulle condizioni in cui sono stati trovati gli ospiti e la Rsa.

Nelle ultime ore c’è stato il trasferimento di decine di anziani dal Centro anziani «La fontanella». Spostamenti che hanno fatto diminuire drasticamente il numero degli assistiti ancora presenti all'interno. I presenti fino a ieri mattina erano circa cinquanta, tutti positivi al test del Covid-19 e regolarmente assistiti dal personale sanitario presente. Finora le loro condizioni di salute consentono l'assistenza nel Centro.

Intanto sulla questione è intervento Paolo Pellegrino, capogruppo in consiglio regionale di Italia in Comune, che sollecita un «un piano per trasferire gli ospiti delle Rsa, risultati positivi, in ospedali post-covid 19. Lo si deve fare - dice il consigliere regionale Pellegrino - per spezzare le catene di contagio. Chiedere invece alle strutture - molte delle quali già in carenza sia di spazio e sia di personale - di provvedere all’isolamento di ogni singolo caso, risulta spesso difficile e poco gestibile. Creando di fatto i presupposti per un forte rischio di contagio, che ho più volte paventato. E infatti in queste ore ci troviamo in Rssa, residenze e case di riposo “piombate” nella più totale emergenza, tra decessi e nuovi casi, anche tra gli stessi operatori. Penso all’ormai drammatica situazione di Soleto, ma anche a quelle di Noicattaro e di Bari città».