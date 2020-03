Coronavirus, l'odissea di un salentino bloccato a Cancùn: l'aeroporto è chiuso

Italiani bloccati in Messico dall’esplosione della pandemia Coronavirus. Dal 15 marzo scorso un centinaio di connazionali è in attesa a Cancun, nella penisola messicana dello Yucatán, a seguito della sospensione di tutti i voli internazionali. Tra loro anche un giovane stewart di Copertino, Luigi Palma, 26 anni, dipendente della compagnia aerea Emirates, che dieci giorni fa sarebbe dovuto rientrare a Dubai dove vive per ragioni di lavoro. La Farnesina è al lavoro per trovare una soluzione al problema.

Sono le conseguenze del Coronavirus che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sta affrontando, tra le altre, in queste ore. Pare, però, che nella giornata di oggi possa arrivare una svolta positiva. E questo grazie all’interessamento degli stessi familiari, del sindaco Sandrina Schito e della ministra Teresa Bellanova. Il gruppo di italiani dovrebbe rientrare a Milano con un volo speciale che decollerà da Cancun diretto a Malpensa, messo a disposizione dalla compagnia charter italiana, Neos Air, la stessa che ieri dalla Cina ha trasportato in Italia 25 tonnellate di materiale sanitario per fronteggiare la pandemia da covid19.

L’Ambasciata a Cancun fa sapere che non è potuta intervenire nelle procedure di prenotazione e conferma dell’acquisto del biglietto che devono essere effettuate a proprie spese dai singoli passeggeri. Aggiunge, inoltre, che chiunque rientri in Italia dall’estero dovrà comunicare immediatamente il proprio arrivo a destinazione all’Asl competente per territorio, per essere sottoposto a vigilanza sanitaria e a quarantena. Percorso che dovrà eseguire anche il giovane stewart una volta che raggiungerà i suoi familiari a Copertino.

«Abbiamo ragione di credere che, viste le limitazioni stabilite dai recenti decreti governativi, una volta giunto a Milano non sarà facile arrivare a Copertino», racconta la sorella di Luigi Palma, Federica, che insieme al papà Ildebrando e la mamma Luigina sta vivendo giorni di apprensione. Il 26enne di Copertino si è laureato nel 2017 in lingue e letterature straniere alla Statale di Milano e parla correttamente inglese, cinese, spagnolo e arabo. Dal 1° marzo scorso era a Cancun per una vacanza. Il 15 seguente sarebbe dovuto rientrare a Dubai ma ha perso il volo. Il giorno dopo, a causa della pandemia, l’aeroporto è stato chiuso. Ora è rimasto senza denaro ed è bloccato in un albergo in Messico. Nel frattempo sui social ha diffuso un video lamentando l’anomala situazione riscontrata al consolato italiano a Cancun dove nessuno riesce a fornire indicazioni: il console, a suo dire, sarebbe già rientrato in Italia.