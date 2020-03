Lecce, ruba auto e fuggendo ne danneggia altre 3: arrestato pregiudicato

Al termine di un rocambolesco inseguimento per le vie della città, questa notte personale delle volanti congiuntamente ai carabinieri, ha arrestato Mirko Greco, pregiudicato leccese di 23 anni. Il giovane dopo aver rubato l’autovettura, Audi A4, di proprietà del convivente della madre, veniva intercettato ed inseguito da personale dell’arma e successivamente da personale delle volanti. Nel corso dell’inseguimento il fuggitivo ha danneggiato tre auto in sosta fino a quanto giunto all’imbocco di via Lupiae, angolo via Bari, è stato bloccato e arrestato per furto, danneggiamento aggravato continuato, resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del PM di turno, è stato condotto agli arresti domiciliari.