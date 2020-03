UniSalento: tutto pronto per le prime sedute di laurea online

L’Università del Salento si prepara alla discussione delle tesi di laurea in modalità telematica. Dopo l’attivazione degli insegnamenti attraverso la teledidattica, l’Ateneo salentino è pronto allo svolgimento in modalità telematica degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio.

Le relative linee guida sono state pubblicate sul sito di UniSalento lo scorso venerdì.

Nella guida vengono fornite le istruzioni operative per svolgere gli esami di laurea in teleconferenza.

«La guida fornisce – si legge nel documento – indicazioni complete per svolgere esami di laurea magistrale o ciclo unico e anche per le lauree triennali per le quali è prevista la discussione della tesi».

È già stata individuata la piattaforma che fornirà il supporto tecnologico necessario allo svolgimento degli esami. Definite anche le relative modalità di accesso alla piattaforma.

Lo strumento di teleconferenza adottato dall’Ateneo è la piattaforma Microsoft Teams.

«La piattaforma Microsoft Teams supporta – si legge nelle linee guida – i gruppi classe o di lavoro secondo una logica di collaborazione tra i componenti. Per ogni team, la collaborazione è possibile attraverso l’uso di vari strumenti come chat condivisa, la condivisione di documenti e la possibilità di attivare riunioni fra i partecipanti al team. Una riunione può essere immediata, se richiesta dall’organizzatore in modo estemporaneo, o programmata, se l’organizzatore la pianifica attraverso l’inserimento di un evento nel calendario. La riunione programmata attraverso il calendario è consigliata per attivare e svolgere una seduta di laurea».

Intanto, il rettore Fabio Pollice fa sapere che la prima seduta di laurea a distanza potrebbe essere svolta già nella settimana in corso.

«Siamo alla terza settimana di teledidattica – dice il rettore – con oltre 13mila gli studenti iscritti e la quasi totalità dei corsi attivati online. Intanto, questa settimana inizieremo con le sessioni di laurea in modalità telematica. È un grande risultato, segno del coinvolgimento di tutti in questo grande progetto di trasformazione della didattica in presenza in didattica a distanza. La distanza è la cosa che ci pesa di più in questo momento, ma si tratta di una distanza solo fisica, perché mai come in questi giorni ci siamo sentiti vicini gli uni agli altri, ci siamo sentiti più comunità e credo che questo sia un insegnamento di cui far tesoro. Dobbiamo conservare questa esperienza anche per gli anni a venire».

Ma come si svolgerà praticamente la seduta di laurea?

Al termine dell’eventuale fase di riconoscimento, il presidente di commissione invita il candidato ad esporre il suo lavoro di tesi nell’aula virtuale. Il candidato avrà la possibilità di condividere il proprio schermo. Terminate tutte le discussioni, la commissione abbandona il Team della seduta di laurea per procedere con la valutazione, fornendo ai candidati l’orario per la riattivazione della videoconferenza. Terminati i lavori della commissione, i commissari si spostano nuovamente sul Team pubblico e qui, dopo aver atteso l’arrivo dei candidati, inizia la proclamazione secondo la formula di rito. Al termine della proclamazione, il presidente dichiara chiusa la seduta di laurea.