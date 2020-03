Sannicola, assembramenti in piazza: sindaco fa smontare la panchine

A mali estremi estremi rimedi: deve aver pensato così Cosimo Piccione, il sindaco di Sannicola, comune del sud Salento, che ha fatto smontare tutte le panchine della piazza centrale dove, nonostante i divieti, le persone continuavano ad incontrarsi . L’annuncio è stato dato con un post sulla pagina Facebook del Comune.

«Questa mattina - si legge - si é provveduto a smontare le panchine di piazza della Repubblica come deterrente agli assembramenti dei cittadini. Anche questa mattina il Comune ha continuato a diffondere per le vie del paese l’invito alla cittadinanza a restare a casa e ad uscire solo per necessità. Sul post viene ricordato anche che la mancata osservanza degli obblighi comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.