Coronavirus a Lecce, controllati i passeggeri in arrivo in bus dalle zone a rischio

LECCE - «Personale della Polizia locale, operatori del 118 e della Protezione civile sono impegnati nel servizio di controllo dei bus in arrivo a Lecce nel piazzale ex Foro Boario, provenienti da Bergamo e Torino. Analogo servizio, coordinato dalla Questura di Lecce, viene eseguito alla stazione ferroviaria». Lo comunica il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in un post sulla sua pagina Facebook. L’attività di controllo ha lo «scopo - spiega il sindaco - di informare chi arriva in Puglia dalle aree indicate a rischio dall’ultimo DPCM firmato stanotte, dell’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni e di comunicare tale circostanza al medico di base o all’operatore di sanità pubblica». "Da domani - aggiunge Salvemini - in assenza di provvedimenti che impediscono la libera circolazione e di servizi aerei e ferroviari che garantiscono i collegamenti nel Paese, dobbiamo fare pieno affidamento al senso di responsabilità di ciascuno». Inoltre «in mattinata gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a verificare la chiusura delle sale da gioco di Via 95° Reggimento Fanteria, Viale della Libertà, Via Merine e Via d’Annunzio. I primi tre locali - fa sapere il sindaco - sono risultati regolarmente chiusi, mentre nel terzo caso si è reso necessario intimare la chiusura al titolare».