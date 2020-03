Racale, ruba auto e si schianta contro altre macchine in sosta: arrestato

RACALE (LECCE) - La rocambolesca fuga dopo la rapina è finita male per un uomo, Michael De Carlo, classe 2001, che poco dopo aver portato via una Mercedes bianca, si è schiantato nel cuore della città, addosso ad altre auto parcheggiate. La macchina si è ribaltata sul fianco, danneggiando altre vetture in sosta. I residenti della zona sono stati attirati dal gran fragore per l'incidente. In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri la dinamica: il rapinatore, già noto alle forze dell'ordine, ha provato a fuggire dopo aver rubato l'auto a un malcapitato, ma ha avuto poi l'incidente, ed è stato arrestato per rapina e danneggiamento. Si trova nel carcere di Lecce.