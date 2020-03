Trepuzzi, preso rapinatore: assaltò una stazione di servizio

Avrebbe rapinato il gestore di una stazione di servizio un anno fa: per questo motivo i Carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del gip del tribunale di Lecce, Giovanni Gallo, il 57enne Angelo Perrone, di Trepuzzi.

In base alle indagini l'uomo, il 22 maggio dell'anno scorso, si sarebbe reso responsabile di un colpo in un'area di servizio sulla statale 613. In quella circostanza si fece consegnare circa 900 euro per poi fuggire a bordo di un'auto rubata. Perrone è stato rinchiuso in carcere.