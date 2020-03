Salento, poche disdette ma si fermano le prenotazioni: turismo col fiato sospeso

Le telefonate corrono sulle linee: «In Puglia è tutto okay?». Sono tantissimi i turisti che in questi giorni chiamano le agenzie di viaggio, a loro volta impegnate a rassicurare i clienti che in Puglia, nel Salento, tutto è tranquillo e si può godere di un sano periodo di vacanza. Le disdette, per fortuna, sono poche. Ma dal 15 febbraio scorso, le prenotazioni si sono fermate. Ed è il dato che più preoccupa gli operatori del settore. Tra questi Giovanni Serafino, responsabile per Confindustria dei progetti turistici di internazionalizzazione.

«In realtà - spiega - la gente non ha paura di viaggiare perché potrebbe essere contagiata, ma ha paura invece di restare bloccata ai confini della destinazione turistica. Si chiedono “mi fermeranno? Mi faranno tornare indietro?”. Sono questi i timori che stanno scoraggiando le partenze e le prenotazioni. Non la paura del virus ma l’incertezza sul comportamento delle autorità dei Paesi o delle destinazioni verso cui sono diretti. La gente - continua - è cosciente che in realtà le percentuali degli ammalati sono bassissime e si tratta in fondo di un’influenza un po’ più forte del solito, ma fanno un altro ragionamento: se prenoto da qui a due settimane e poi accade che il governo di quel Paese decida di chiudere agli italiani, cosa facciamo? Oppure può accadere che un solo passeggero dell’aereo abbia un raffreddore e all’arrivo non fanno sbarcare nessuno oppure scattano misure di quarantena per tutti. Ecco gli interrogativi che scoraggiano i turisti e li inducono a rinviare. Quindi non è tanto la paura del contagio, ma di come il problema viene gestito». Preoccupa, insomma, il fatto che non vi siano regole uniche per tutti, ma che ciascuno decida al momento di agire come crede».

Ma qual è nel Salento la situazione dell’ “incoming”, ovvero dei turisti in arrivo? «Fino alla metà di marzo - spiega Serafino - non sono arrivati mai molti visitatori. Se oggi non vediamo turisti a Lecce è perché non ce n’erano neanche tanti nel febbraio dell’anno scorso. I primi arrivi significativi si registrano da marzo in poi, soprattutto gli stranieri. Noi agenti, comunque, stiamo rassicurando tutti i turisti, dicendo che possono venire tranquillamente perché è una zona più che sicura e stiamo tutti bene. Personalmente diffondo comunicazioni positive in tutta Europa. Insomma, i viaggiatori possono e devono venire in Puglia».

Per ora, si diceva, in pochissimi hanno annullato le loro prenotazioni, ma nessuno oggi può dire cosa accadrà per le vacanze pasquali in un contesto turistico come quello italiano dove l’attrattiva primaverile sono le città d’arte. «Bisogna tener conto, ad esempio, che un viaggiatore americano non viene direttamente in Puglia ma spesso passa prima da Roma, da Milano o Firenze. Quindi anche il nostro turismo è legato a dinamiche più ampie. Ecco perché occorre una gestione unitaria e coordinata del problema», rileva Serafino.

Molti operatori leccesi del settore sono impegnati negli ultimi giorni in una campagna “rassicurante” verso i clienti locali ed esteri. Ed attualmente non ci sono molte disdette rispetto alle prenotazioni fatte a gennaio ed entro la prima decade di febbraio. «Il problema - sottolinea Serafino - è che dal 15 di febbraio c’è una sorta di “black out” delle prenotazioni. Di fatto non lo sta facendo nessuno, né gli stranieri né gli italiani che devono partire. Quelle che sono ancora in piedi risalgono a gennaio. Ma negli ultimi 15 giorni c’è il vuoto».

Diverso il discorso per chi programma un viaggio per le prossime le vacanze estive. «Quei clienti si fanno vedere - fa sapere Serafino - anche perché fino ad agosto c’è un margine di tempo notevole. Ma per questo periodo tutto è fermo. Basti pensare che sono state annullate anche la Itb di Berlino, la più grossa Fiera del turismo europea, e la stessa sorte ha avuto il salone dell’auto di Ginevra».

Una circostanza che sta creando disagi fra gli operatori del settore è la sospensione delle gite scolastiche. «Molte agenzie - riferisce l’imprenditore - sono in difficoltà. Gli utenti che avevano prenotato e pagato, dopo lo stop del Governo, ora pretendono il rimborso delle spese. Ma a loro volta le agenzie avevano pagato biglietti e prenotato hotel che ora non vengono rimborsati. Si può immaginare quali problemi ci siano adesso. Speriamo davvero che la situazione abbia un’evoluzione positiva per evitare che il “pil” turistico abbia un drastico calo. La Puglia ed il Salento sono sicuri ed accoglienti. È questo che i turisti devono sapere».