Istituto Nazionale Astrofisica inaugura sezione all'UniSalento

È stata inaugurata la prima sezione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) all’Università del Salento. Alla cerimonia, si legge in una nota, hanno partecipato il rettore Fabio Pollice con il presidente dell’Inaf, Nicolò D’Amico e il responsabile della sezione salentina Inaf, Francesco Strafella, presenti il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini e, tra gli altri, l’assessore regionale alla Formazione e lavoro, Sebastiano Leo.

La collaborazione tra Inaf e Unisalento consolida una esperienza cinquantennale a Lecce nel campo dell’Astrofisica e delle Scienze spaziali: è del 1969 l’istituzione della Facoltà di Scienze, del 1973 l’inizio delle attività del Laboratorio di Astrofisica e l’attivazione di un curriculum astrofisico per la laurea in Fisica; nel 1993 il via delle attività legate allo Spazio con la partecipazione allo sviluppo della missione interplanetaria Mars94.

«Questa giornata - sottolinea D’Amico - vede realizzarsi una nuova importante tappa nella storia poco più che ventennale del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica» e «questa sezione, che rafforza una proficua collaborazione già presente tra l’Ateneo salentino e l’Inaf, permetterà una reciproca crescita in ambito scientifico e potrà fungere anche da volano per le imprese locali del settore».

«L'inaugurazione della sezione leccese dell’Inaf - rileva Pollice - è contestualmente un punto di arrivo di un percorso intrapreso nei primi anni Settanta e un punto di partenza per nuovi progetti e iniziative. Rappresenta il riconoscimento del valore delle ricerche condotte nella nostra Università», risultato «dell’impegno di tanti valenti ricercatori che, pur a fronte di risorse finanziarie scarse e incostanti, riescono a ottenere risultati incredibili, spesso lavorando in condizioni molto difficili». Avere l’Inaf a Lecce significa anche "rafforzare il ruolo del nostro Ateneo nelle reti nazionali e internazionali della ricerca, contribuendo così al rilancio del nostro territorio», ha aggiunto il rettore, in un percorso «già avviato» con la collaborazione dei più importanti attori istituzionali, come Regione Puglia e Comune di Lecce.