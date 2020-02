Lecce, il paradosso del reparto di Odontostomatolgia: non ci sono posti letto «fissi»

LECCE - Il paradosso dell’Unità Operativa di Odontostomatologia del Vito Fazzi: un reparto chirurgico nei fatti, ma senza posti letto fissi dedicati. Anzi. Senza neanche un posto letto in Day Surgery. Gli interventi in anestesia generale si possono effettuare solo due sabati al mese e si può contare su 4 posti letto per seduta operatoria dislocati in otorino. Un numero insufficiente considerato che le liste d’attesa spaziano da 8 mesi ad un anno. Minimo. Troppo se si pensa che ad usufruire di questo tipo di interventi sono prevalentemente pazienti non collaboranti con patologie spesso non rinviabili.

«La programmazione di un intervento di odontoiatria nei confronti di una persona con grave disabilità difficilmente è demandabile, poi da un punto di vista etico e deontologico dovrebbe essere risolto in tempi veramente rapidi, anche perché si tratta di pazienti che non riescono spesso neanche a manifestare l’entità del problema o del dolore» tiene a precisare il responsabile del reparto Raffaele Piccinonno. Il Fazzi di Lecce è una delle due strutture che in Puglia effettua interventi su pazienti non collaboranti collegata al SIOH (Società Italiana di odontostomatologia per l’handicap), l’altra è a Bari. A Lecce convergono pazienti da Brindisi, Taranto e da altre province del Sud Italia. Piccinonno, oltre ad aver contribuito alla stesura del manuale di Odontoiatria Speciale SIOH diffuso a livello nazionale, è un professionista esperto nel trattamento specifico di questo tipo di pazienti non collaboranti.

«Si tratta di un’utenza che richiede tempi e modalità completamente diverse dai normodotati» spiega. Da qui l’urgenza di reperire almeno due stanze da allestire con due posti letto ciascuna per il Day Surgery. Questi 4 posti letto contribuirebbero ad abbattere la lista d’attesa perché molti dei pazienti potrebbero essere trattati non in regime di ricovero ordinario, ma appunto in Day Surgery. 3.633 nel totale le prestazioni erogate nel 2019, anche ai normodotati, dall’Unità Operativa di Odontostomatologia, compresi interventi di chirurgia orale su tessuti molli e duri, biopsie ed altro. Dal primo gennaio al 13 febbraio del 2020 sono state già erogate 436 prestazioni. I ricoveri con interventi in anestesia generale nel 2019 sono stati 96. In anestesia locale 1.267. Per un totale complessivo di 3.990 prestazioni. La storia. Il 20 dicembre del 2018 con la delibera n. 2791 è stato istituito il servizio di Odontoiatria Sociale presso l’Unità Operativa di Odontostomatologia del Fazzi.

Tra le altre cose la delibera in questione prevedeva l’istituzione di una equipe per tutti i servizi odontoiatrici, sia in regime ambulatoriale che di ricovero: Day Surgery, One Day Surgery o degenza ordinaria. Dei due medici in più previsti ne è arrivato solo uno. Assente all’appello anche l’igienista dentale richiesto. Ma non è tutto. La mancanza più grave è, come detto, quella dei posti letto in Day Surgery che non esistono. In sostanza nel corridoio di accesso alle sale dei due ambulatori odontoiatrici (ovviamente gli interventi chirurgici veri e propri si effettuano nelle sale operatorie con gli anestesisti) si accalcano pazienti in attesa o che sono stati già sottoposti ad intervento odontoiatrico, mamme UTIN e neonati. Nella stessa ala infatti ci sono anche le sale delle mamme UTIN e la divisione per i pazienti Thalassemici. Quotidianamente quindi si trovano fianco a fianco mamme che allattano neonati e pazienti odontoiatrici come anziani con ascessi. Una situazione che giornalmente causa grossi disagi e lamentele da parte dell’utenza. Ma di interventi in anestesia locale, generale o in sedazione se ne fanno tanti anche ai normodotati per diverse ragioni.

Un’eccellenza della sanità pubblica che con piccoli accorgimenti potrebbe essere messa nelle migliori condizioni per operare. Piccoli accorgimenti che garantirebbero grossi vantaggi all’utenza. Intanto il 9 gennaio scorso si è riunito il Gruppo di Lavoro “Salute Mentale” che ha discusso proprio di queste problematiche anche alla presenza delle Associazioni accreditate CCM e quelle dei familiari dei pazienti con disabilità. Gli stessi si sono dati appuntamento proprio in questi giorni per fare il punto della situazione. Un bilancio che però ancora non registra significativi interventi risolutori.