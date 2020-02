Il made in Salento sbarca agli Oscar con l'abito di Janelle Monae, fatto da 168mila swarovski

LECCE - Dopo il Festival di Sanremo, il Made in Salento approda anche alla 92/ma edizione dei premi Oscar dove la cantante e attrice statunitense Janelle Monàe ha indossato uno sfavillante abito chador in seta, tulle e lamé ricoperto da 168 mila cristalli Swarovski, realizzato e interamente cucito a mano per Ralph Lauren dalla Gda-Officina Tessile di Galatina (Lecce). Si tratta della stessa azienda che ha impreziosito con i cristalli la tutina indossata a Sanremo da Achille Lauro. Del peso di circa 35 chilogrammi, per realizzare l'abito della Monàe ci sono volute sei artigiane.