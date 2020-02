Nardò, scoperto bovino affetto da «lingua blu»: sequestrato allevamento

NARDO' - Un allevamento di bovini in agro di Nardò è stato posto sotto sequestro sanitario a causa di un focolaio di febbre catarrale degli ovini, infezione conosciuta come «Blu Tongue», la lingua blu. L’ordinanza con cui il sindaco di Nardò Pippi Mellone ha disposto il sequestro, segue la segnalazione arrivata lo scorso 30 gennaio dai medici del Servizio Veterinario del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Lecce. A risultare positivo all’infezione è stato un bovino «sentinella», subito messo in ambiente protetto per essere sottoposto alle cure del caso. Nell’ordinanza che dispone il sequestro viene interdetta anche la movimentazione dei capi, con l’obbligo di censimento di tutti gli animali.

La febbre catarrale è una infezione che colpisce bovini, pecore e capre arrivando ad ucciderli, ma non è pericolosa per l'uomo.