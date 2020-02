Galatina, bomba sotto l'auto di 40enne: danneggiati altri mezzi e infissi

Stanotte a Galatina un ordigno è stato fatto esplodere sotto l'autovettura, una Nissan Qashqai, di proprietà di un quarantenne del posto, Marco Viola, parcheggiata in via delle Rose. La bomba, di potenziale medio-alto, ha danneggiato anche le altre autovetture parcheggiate in strada e l'onda d'urto si è propagata fino agli infissi degli appartamenti in zona. Sul posto i carabinieri e vigili del fuoco.