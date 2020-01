Taviano, cinema proietta film con sottotitoli per bimbo non udente: il «grazie» di una mamma

«Un grande grazie al direttore e a tutto lo staff del cinema Fasano di Taviano che ha esaudito un grande desiderio del mio bambino non udente: poter vedere il film dei suoi personaggi preferiti con i sottotitoli. È bellissimo che tutti possano andare a vedere un film, anche le persone speciali. Grazie di cuore!». È la recensione che una mamma ha pubblicato per ringraziare pubblicamente il Multiplex Teatro Fasano di Taviano (Le) per aver fornito i sottotitoli al film che il piccolo spettatore voleva vedere. Un gesto che - il cinema ribadisce - è stato possibile anche grazie alla casa di distribuzione per il supporto. «Sono stati molto felici della nostra richiesta e si sono prodigati in tutti i modi dal punto di vista tecnico, dimostrando una grande sensibilità nel voler rendere il cinema sempre più fruibile da tutti». Un augurio affinché episodi del genere possano ripetersi in futuro per renderlo sempre più capace di abbattere qualsiasi barriera.