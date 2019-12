La Notte della Taranta raddoppia il Capodanno e sbarca a Modena e Gallipoli

LECCE - La Notte della Taranta raddoppia il Capodanno: l’Orchestra popolare diretta da Daniele Durante sarà in piazza Roma a Modena la notte di San Silvestro e a Gallipoli (Lecce) l’1 gennaio.

A Modena l’appuntamento è alle 23.30 e mezz'ora prima il pubblico potrà partecipare al laboratorio di pizzica salentina con la guida dei danzatori del Corpo di Ballo della Notte della Taranta.

A Gallipoli si parte alle 19 con l’incendio del Pupo di Cartapesta in piazzale stazione; mezz'ora dopo in piazza Tellini l'Orchestra Popolare inaugurerà il #tarantatour2020, con un concerto di due ore e tanti protagonisti, tra cantanti, musicisti, ballerini di pizzica e la Piccola Ronda, con i piccoli danzatori di 'pizzica schermà Alexander e Christopher Cirillo.