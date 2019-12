Punta Palascia, il faro di Otranto diventa oggetto di narrazione

Raccontare il Faro della Palascia per riappropriarsi della propria identità culturale e territoriale. Ha fatto tappa a Otranto, nell’ambito della rassegna Alba dei Popoli organizzata dal Comune del sindaco Pierpaolo Cariddi, la scuola di Placetelling dell’Università del Salento, sostenuta dal Centro Studi e Ricerche della Fondazione Apulia Film Commission. Per una mattinata, si è narrato il Faro e il punto più a Est d’Italia, in ogni sua sfaccettatura e angolazione possibile, con video, cortometraggi, racconti, poesie, che hanno avuto come protagonista il Faro in relazione alla luce, alla notte, al mare cristallino di Otranto.

Creata nel 2016 su volontà dell’attuale rettore Fabio Pollice, la scuola di Placetelling è un laboratorio intensivo di narrazione dei luoghi volto non solo a sviluppare professionalità che siano in grado di raccontare territori nella loro unicità, ma anche finalizzato a promuoverli e accompagnare le comunità locali alla riscoperta dei propri valori identitari e delle potenzialità di sviluppo.

«Il placetelling può essere letto come una declinazione specifica dello storytelling (la narrazione come azione sociale) incentrata sulla narrazione dei luoghi e capace di concorrere alla produzione del senso stesso dei luoghi – spiega Patrizia Miggiano, componente del gruppo di ricercatori dell’Università che si occupa della scuola - Come tale è il punto di convergenza di differenti campi di ricerca, geografia dei media, film studies, marketing territoriale, semiotica, narratologia, etnografia, solo per citarne alcuni, e trova nel racconto audiovisivo una delle manifestazioni più diffuse ed efficaci, che possono assumere le forme più diverse: dal lungometraggio di finzione al documentario, dallo spot pubblicitario ai videogiochi. Per comprendere la relazione che lega il placetelling ai luoghi e che gli consente di proporsi come un potente mezzo di significazione e strutturazione dei luoghi – continua Miggiano - occorre leggerla seguendo due prospettive opposte e tuttavia complementari: le storie come racconto dei luoghi e i luoghi come narrazioni».

Nei giorni scorsi, la scuola aveva proposto un bando che era una sorta di «chiamata alle arti» per autori, artisti, fotografi, scrittori, filmakers che, partendo dalla poetica del faro di Italo Svevo, che paragona la luce del faro che squarcia l’oscurità della notte alla luminosa ispirazione dell’artista, hanno interpretato, narrato e rappresentato il Faro di Punta Palascia, simbolo di luce e conoscenza, unitamente alla trattazione delle tematiche del mare e della notte per ampliarne la valenza simbolica e la rete di significati coinvolti.

«Abbiamo potuto vedere, nelle sale del Museo degli Ecosistemi Mediterranei situato all’interno del Faro, un’anteprima dei tanti lavori proposti nel bando – commenta la ricercatrice – Sono giunte poesie, pillole radiofoniche che saranno in onda su Icon Radio, opere pittoriche, racconti, video, cortometraggi che adesso saranno confezionati al meglio ed esposti nella sala dell’Immaginario del castello aragonese di Otranto fino alla prossima Alba dei Popoli 2020».

Entusiasta dell’iniziativa il sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi: «Il faro è il monumento italiano più a est, sembra poggiato quasi sul mare – spiega – è simbolo del legame che unisce la nostra terra al mare Mediterraneo e all’Oriente. L’Alba dei Popoli è una manifestazione che si basa e favorisce i concetti di solidarietà e di pace per costruire scambi culturali ed economici che servano alla crescita di tutti i popoli. Tutto questo lo volevamo raccontare all’interno del faro, raccontando il faro e la sua storia, il legame con gli otrantini. Ora grazie al lavoro prezioso dell’Università e della Scuola di Placetelling – conclude il primo cittadino - il faro può essere narrato in mille modi, lasciandoci un’eredità culturale di valore inestimabile».