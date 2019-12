7 tifosi del Casarano fermati nel Salernitano: avevano fumogeni e oggetti contundenti

CASARANO - Finiscono nei guai sette tifosi del Casarano denunciati dai poliziotti di Nocera Inferiore, nel Salernitano, perché sorpresi con petardi e corpi contundenti a bordo di un minivan. I controlli predisposti per la partita Nocerina-Casarano disputata ieri e valida per il campionato di serie D, girone H, hanno consentito d’intercettare in anticipo i sostenitori della squadra pugliese, giunti in Campania a bordo di minivan e auto private.

La carovana è stata fermata all’altezza dello svincolo di Mercato San Severino dove sono stati controllati tutti i veicoli e identificati gli occupanti. Nel corso delle perquisizioni, a bordo di un minivan con a bordo sette persone - tra le quali anche un uomo con precedenti per reati di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive - gli agenti hanno rinvenuto una borsa contenente petardi, fumogeni, catene, noccoliere e altri oggetti di vario genere, nonché dei tondini in ferro tagliati in modo da risultare affilati e appuntiti. Il materiale è stato sequestro mentre i sette sostenitori pugliesi sono stati denunciati e nei loro confronti sono state avviate le procedure per l’irrogazione, da parte del Questore di Salerno, del Daspo.