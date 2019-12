In Salento il giramondo inglese, che viaggia in bici col suo cane per l'ambiente

In giro per il mondo in bici, con il suo cane, per salvare il pianeta.

Si potrebbe riassumere così l’avventurosa vita di Martin Hutchinson, ex vigile del fuoco di Manchester, che con il suo fedele amico a quattro zampe, Starsky, ha attraversato in lungo e in largo i continenti, filmando e documentando gli scempi compiuti dall’uomo e sensibilizzando i giovani a cambiare rotta.

Questa la missione della nuova e decisamente più «verde» versione del noto duo Starsky e Hutch, che nei giorni scorsi ha fatto tappa nel Salento.

«Nel 2006 – dice Martin – partii per il Messico e iniziai a camminare. Dal 2006 al 2016 ho percorso 34mila chilometri, attraversando 21 nazioni tra America centrale e America latina. Poi in bici, con Starsky, abbiamo coperto 24mila chilometri in 11 nazioni europee. In tutto, abbiamo visitato 723 scuole, per parlare dell’ambiente, per condividere con gli alunni le mie osservazioni, scambiarci opinioni e per mostrare che c’è un altro modo di guardare alla vita. Proviamo a pulire, a piantare alberi a evitare sprechi. Si tratta di piccole cose che però possono cambiare il mondo».

Martin resterà a Casarano per tutta la settimana, per poi spostarsi a Ruffano e a Ugento. Dopo riprenderà il suo viaggio, che lo porterà in Sicilia e successivamente in Albania.

L’obiettivo è quello di raggiungere un giorno l’Australia, a bordo di una zattera.

Lo spirito d’avventura certo non gli manca, come non gli mancano i sogni e la speranza che un mondo migliore sia possibile, nonostante tutto.

A Casarano, Starsky e Hutch sono stati accolti con grande affetto. In molti si sono messi a disposizione per offrire vitto, alloggio e assistenza, a partire dall’associazione Commercianti, per giungere ad ArcheoCasarano.

«Dobbiamo insistere – aggiunge Martin – sulla responsabilità individuale e sulla sensibilizzazione. Non è tanto difficile, se solo vedessimo con occhi nuovi la bellezza del nostro pianeta. Oggi abbiamo perso il contatto con la Terra, non pensiamo agli effetti delle nostre azioni e invece dovremmo essere più consapevoli. Paradossalmente, oggi possiamo fare molte più cose rispetto al passato, grazie all’aiuto di computer e macchine, ma abbiamo molta meno libertà. Dobbiamo iniziare a guardarci indietro, se vogliamo che il mondo vada avanti».