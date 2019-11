Monteroni, rubarono monili e ori per 300mila euro: identificati in 2

Nella mattinata di oggi, venerdì 22 novembre, i carabinieri di Lecce hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Andrea Del Fiore, classe '82, di Carmiano (Le), posto ai domiciliari, e di Fabrizio Pati, classe '71, di Novoli (Le), in carcere. Le indagini hanno accertato la responsabilità di entrambi per un furto avvenuto a Monteroni (Le) lo scorso giugno ai danni di una donna coreana. Nell'occasione erano stati rubati numerosi monili in oro, pietre preziose e altri oggetti, per un valore totale di circa 300mila euro. Le indagini sono state svolte dalla task force dei carabinieri, che hanno analizzato i filmati di videosorveglianza della zona.