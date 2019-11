Scorrano, ruba in chiesa dalla cassetta delle offerte e urina sull'altare: caccia al ladro

È caccia al ladro a Scorrano, dove un malfattore è entrato nella parrocchia della "Trasfigurazione del Signore», e approfittando di un momento in cui in chiesa non c'era nessuno, ha rubato una collana in oro dal collo della statua della Madonna e ha poi urinato sull'altare, sotto il crocifisso. Ne ha anche approfittato, prima di fuggire, per rubare i soldi dalla cassetta delle offerte, circa 30 euro. Il malfattore però è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza installate all’interno della chiesa. Il filmato è all’attenzione dei carabinieri.