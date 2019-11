Maglie, la compagna è immunodepressa: tutta la classe fa il vaccino antinfluenzale

Gara di solidarietà per una bambina immunodepressa. Maglie si mobilita attraverso la vaccinazione antinfluenzale per tutelare Maria - nome di fantasia per salvaguardare la privacy della piccola e della sua famiglia - un’alunna di 8 anni, che frequenta una classe della scuola primaria in città. Maria è immunodepressa perché per un anno ha lottato contro la leucemia: un anno fa, infatti, le è stata diagnosticata la leucemia linfoblastica di tipo b e, con i genitori, si è recata all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma dove è stata sottoposta a chemioterapia ad alte dosi. La scorsa estate, la leucemia è risultata in remissione e quindi la bimba sta effettuando ora una chemioterapia di mantenimento che prevede l’assunzione di una pillola al giorno. La chemio però, come sempre accade in questi casi, ha influenzato il suo sistema immunitario: questo significa che un’influenza o un’altra malattia possono risultare davvero molto pericolose per lei.

Così, gran parte dei suoi compagni di classe si è vaccinata contro l’influenza di stagione, mentre tutti risultano essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie nella Regione Puglia. «È stata una grande gioia - ha raccontato la mamma di Maria - vedere che ci sono persone che hanno questa sensibilità. Questo gesto può salvare la vita di una bambina come la mia e non posso che dire grazie infinite ai genitori dei suoi compagni di scuola». È fondamentale per bambini come Maria - ma non solo - che nelle comunità ci sia la cosiddetta immunità di gregge, cioè la vaccinazione al di sopra di una certa soglia per impedire la circolazione dei virus. Tuttavia, da molti anni, fake news e un certo pregiudizio circondano l’argomento, tanto che non è raro che medici sostenitori della vaccinazione e immunologi vengano addirittura minacciati di morte.

«È importante effettuare la vaccinazione contro l’influenza - racconta Pierluigi Manni, pediatra consigliere della Società Italiana Medici di Puglia - ma è fondamentale effettuare comunque tutte le vaccinazioni, in particolare la quadrivalente (morbillo, rosolia, parotite e varicella, ndr). Sarebbe l’ideale se tutto l’istituto in cui va a scuola Maria si vaccinasse. La legislazione parla solo di soggetti a rischio, tuttavia, per non far circolare il virus è necessario il blocco del contagio attraverso la vaccinazione sistematica. Tra l’altro, quando il virus circola, molto può cambiare nel suo aspetto immunologico». Alcuni credono che i bambini vaccinati rappresentino un problema e siano contagiosi, ma non è così. «Il vaccino contro l’influenza - conclude Manni - contiene virioni, cioè il virus sintetico che ha sul suo corpo gli antigeni del virus selvaggio. I bambini che effettuano queste vaccinazioni non sono assolutamente infettivi. Basti pensare che i vaccini antinfluenzali sono raccomandati anche per le donne in gravidanza».