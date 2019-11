Gallipoli, la Città Bella «assediata» anche in autunno dai turisti

GALLIPOLI - I Numeri importanti al di là del loro valore assoluto. Sono quelli delle presenze in città di ospiti stranieri, che in settembre e ottobre hanno confermato, come pubblicato da questo giornale, il trend positivo dei mesi precedenti. Il confronto, ovviamente, è con dati omogenei del 2018, rispetto ai quali si registra un 30 per cento di aumento; e, come i precedenti, in mancanza di rilevazioni ufficiali, riguardano i visitatori del frantoio ipogeo dell’associazione «Gallipoli Nostra» situato in via De Pace.

Nell’ultimo bimestre, i turisti stranieri sono stati 3600 rispetto ai 2800 dell’anno scorso. Dall’inizio dell’anno, i totali al 31 ottobre sono rispettivamente 11.260 e 6.330. Un aumento di quasi l’80 per cento, pertanto, che può giustificare chi parla di boom di presenze straniere. In ogni caso, hanno contribuito a movimentare centro storico e spiaggetta della Purità, shopping e lidi.

Circa i Paesi di provenienza, i numeri sono maggiori per francesi, inglesi, tedeschi e olandesi e minori per i brasiliani, con presenze sporadiche di finlandesi, filippini e moldavi.

«Se fossimo sottostati ad un puro calcolo economico - dice il presidente di «Gallipoli Nostra» Elio Pindinelli, riprendendo un concetto che gli è caro - avremmo dovuto chiudere il frantoio in settembre. Ciò, a causa della mancanza di qualsiasi sostegno fiscale alle associazioni impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale, che non vogliano sfruttare il lavoro sotto le mentite spoglie del volontariato. Con sacrificio, siamo rimasti aperti proprio per garantire un servizio agli ospiti stranieri, e in fondo grazie alle loro presenze, ma dopo le festività d’inizio novembre, saremo costretti a contenere i costi aprendo il frantoio solo nei fine settimana». Sperando, c’è da aggiungere, che le presenze straniere continuino, anche modeste ma senza interruzione, come successo da gennaio ad oggi».