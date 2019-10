Monteroni, chiude la moglie a chiave in casa e va a cercare un'arma per ucciderla: arrestato

I carabinieri di Monteroni di Lecce (Le) in seguito a una chiamata al 112 hanno arrestato un 50enne del posto, Giovanni Giancane, dopo una lite familiare. L'uomo intorno alle 3 di notte, ubriaco, al termine di un litigio con la convivente l'ha minacciata di morte, l'ha chiusa a chiave dentro casa e si è allontanato alla ricerca di un'arma per ucciderla. Quando i militari sono intervenuti, l'hanno trovato in preda all'agitazione, mentre rompeva suppellettili e danneggiava mobili, minacciando di far saltare in aria l'abitazione con il gas. Infine ha finto ripetuti malori ed è stato portato in ospedale dal 118, ma dimesso senza prognosi. Arrestato, si trova nel carcere di Lecce.