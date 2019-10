Casarano, salvi i 423 posti di lavoro call center Enel per mercato libero

Call&call, salvi 423 posti di lavoro a Casarano grazie alla clausola sociale. I sindacati Slc, Fistel e Uilcom hanno raggiunto, a Roma, un accordo che garantisce continuità e diritti ai lavoratori impegnati sulla commessa Enel Mercato Libero nel call center Call&Call di Casarano. Tutti e 423 i lavoratori, infatti, conserveranno il posto grazie all’applicazione della clausola di salvaguardia sociale. Covisian, colosso subentrato nella importante commessa, ha infatti garantito il passaggio dei lavoratori a partire dal 1° novembre prossimo.

L’accordo, si diceva, è stato raggiunto, ieri, a Roma, dopo un lungo e proficuo confronto, e riguarda l’applicazione della clausola sociale in seguito al cambio di appalto. L’intera forza lavoro impegnata su Enel Mercato Libero passerà da Call&Call a Covisian.

L’importante traguardo è annunciato da Tommaso Moscara (Slc Cgil), Gianni Bramato (Fistel Cisl) e Ennemesia Cazzetta (Uilcom Uil), congiuntamente alla Rappresentanza sindacale unitaria dell’azienda.

I sindacalisti sottolineano l’importante risultato conseguito, che ha portato alla salvaguardia di 423 lavoratori. I dipendenti passati in Covisian mantengono infatti l’«Articolo 18», gli scatti di livello, l’anzianità di servizio, il monte ore individuale. E il posto di lavoro vicino all’abituale sede di lavoro, sempre nella zona industriale di Casarano.

Secondo Moscara, Bramato e Cazzetta, «la clausola sociale è stata una vera e propria conquista per il mondo dei call center. Nel tempo, mantenendo i lavoratori legati alle commesse, sarà possibile riqualificare un settore che per molti anni è stato in sofferenza anche a causa dalle gare al massimo ribasso, con effetti negativi sul costo del lavoro e sui lavoratori».

I lavoratori di Call&Call passeranno in Covisian dal prossimo 1° novembre, mantenendo perciò saldo il perimetro dei diritti acquisiti negli anni e continuando a svolgere la medesima attività per lo stesso committente, Enel Mercato Libero appunto.

Un risultato importante, nel quadro dell’occupazione salentina, afflitta da ripetute vertenze lavorative e situazioni critiche che hanno procurato gravi difficoltà a migliaia di famiglie.