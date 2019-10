Leuca, spettacoli con musica alta senza autorizzazioni: denunciati gestori di 3 locali

I carabinieri di Tricase (Le) dopo accurate indagini hanno denunciato tre gestori di esercizi pubblici a Santa Maria di Leuca (Le) che quest'estate hanno organizzato eventi e spettacoli senza alcuna autorizzazione, arrecando anche disturbo alle occupazioni e al riposo altrui. I tre denunciati sono V.G., 44 anni, G.A., 46, e B.M., 44enne gallipolino. Le indagini sono scattate dopo che c'erano state segnalazioni a fine agosto per musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica. Tutti gli esercizi non avevano licenza o autorizzazioni per l'organizzazione di eventi o spettacoli pubblici, né il necessario certificato di agibilità dopo il collaudo da parte della commissione comunale di vigilanza.