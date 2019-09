Nardò, rubava da negozio di elettronica insieme alla figlia di 8 anni: arrestato

Rubava in un negozio di elettronica portando con sé la figlioletta di otto anni nel tentativo di passare inosservato, ma é stato scoperto e arrestato. Si tratta di un salentino di 36 anni. La polizia lo ha bloccato a Nardò mentre tentava di mettere a segno l’ennesimo furto, con la piccola al seguito.

Fermato nei pressi dell’uscita, è stato trovato in possesso di un pc del valore di circa 1000 euro, mentre nello zainetto della bambina era nascosto un tablet. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di due droni, di cui uno non funzionante in quanto articolo da esposizione, entrambi probabilmente rubati nello stesso negozio. Deve rispondere di furto pluriaggravato e continuato con l’aggravante dell’utilizzo di persona minorenne.