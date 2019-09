Copertino, sfrutta 2 braccianti senza permesso di soggiorno: denunciato

I carabinieri di Copertino (Le) hanno denunciato un 69enne, amministratore unico di un'azienda agricola di allevamento ovini e bovini perché aveva impiegato in nero due lavoratori albanesi privi di permesso di soggiorno. I due erano sottoposti a condizioni di sfruttamento: si occupavano degli animali per 15 ore al giorno, senza riposi settimanali e senza una paga adeguata. Inoltre i due erano costretti a dormire in un locale attiguo alle stalle in scarse condizioni igienico-sanitarie. Sono state comminate anche sanzioni per 21.400 euro totali, e l'attività è stata sospesa.