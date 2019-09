Lecce, in giro con eroina e materiale da taglio: in manette due 30enni

Due uomini, di 30 e 31 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri a Lecce per detenzione di sostanze stupefacente. In manette sono finiti Tiziano Stabile e Roberto Coroneo: i due erano a bordo di un'auto che è stata fermata da una pattuglia del Radiomobile in viale dell'Università: nel corso di un controllo i militari hanno rinvenuto circa 10 grammi di eroina, un bilancio di precisione, materiale per il confezionamento e 165 euro in contanti. La droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre i due sono stati posti agli arresti domiciliari.