Gallipoli, 35enne muore per una grave malattia: donati reni, fegato e cornee

GALLIPOLI - Nell’ospedale di Gallipoli è in corso il prelievo di fegato, reni e cornee da un uomo di 35 anni deceduto la notte scorsa a seguito di una grave patologia. Ne dà notizia l’Asl di Lecce precisando che gli organi dell’uomo, che aveva espresso in vita la volontà di donare (con una dichiarazione sottoscritta all’atto del rilascio della Carta di identità), andranno a pazienti in attesa di trapianto: il fegato a Palermo, da dove è arrivata un’équipe chirurgica dell’Ismett; i reni al Policlinico di Bari; mentre le cornee saranno prelevate dall’équipe dell’Unità di Rianimazione di Casarano (Lecce).

«Un gesto di grande generosità - spiega il direttore medico del presidio, Egidio dell’Angelo Custode - che vorremmo vedere sempre più spesso nel nostro ospedale, ed è per questo che ogni occasione è buona per sensibilizzare le persone all’importanza fondamentale che riveste la donazione d’organi e tessuti».

La Asl sottolinea che la «cultura della donazione passa anche attraverso piccoli gesti, ugualmente significativi, come quello dell’associazione 'Gli Amici di Anastasià che, sabato scorso, ha regalato dei coloratissimi porta-flebo alla Pediatria dell’Ospedale gallipolino».