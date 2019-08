Cutrofiano, produttore di formaggi coltivava marijuana: arrestato

LECCE - Non si sarebbe occupato solo della produzione di formaggi, ma anche di quella di marijuana: per questo un imprenditore di Cutrofiano è finito ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, di 43 anni, noto nella zona per la produzione di prodotti caseari è stato sorpreso dai carabinieri con mezzo chilo di marijuana già secca e suddivisa in barattoli nascosta nella sua casa. Nel giardino dell'abitazione i militari hanno rivenuto anche sei rigogliose piante nascoste tra cumuli di paglia.