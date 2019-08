Tricase fiamme nel cinema: paura allo spettacolo «Il Re Leone»

TRICASE - Momenti di paura al cinema «Moderno» di Tricase, in via Siracusa: un incendio è scoppiato nell’area riservata al proiettore proprio nel momento in cui era in corso la proiezione de «Il Re Leone».

Tutto è accaduto intorno alle 20.30, tra il primo e il secondo tempo del film di animazione della Disney, uscito nelle sale da pochi giorni. Quando gli spettatori - quasi tutti bambini e famiglie - sono rientrati per assistere alla seconda parte dello spettacolo, hanno notato del fumo uscire dallo schermo. Dopo pochi minuti, i responsabili del cinema hanno invitato tutti ad uscire all’esterno.

Il fumo ha iniziato a fuoriuscire anche dalle finestre poste nella parte alte della facciata, in corrispondenza della zona del cinema in cui è posizionato il proiettore. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Fortunatamente, non ci sono stati grossi danni e nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo. Si cercano, ora, le cause del rogo.