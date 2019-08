Specchia, 18enne segue ragazza in locale e la violenta

Un 18enne, Roberto Panese, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata da carabinieri di Specchia (Lecce). Il giovane è accusato di avere aggredito sessualmente e minacciato, il 26 luglio scorso, una donna che aveva notata in un locale pubblico e poi seguita. La vittima, che è stata medicata in ospedale, ha presentato denuncia.

Le indagini che si sono avvalse dei racconti di testimoni e della visione di filmati videosorveglianza hanno permesso di risalire al 18enne. La donna lo ha riconosciuto tra le foto che le sono state mostrate. Nei confronti di R.P., il Gip di Lecce, accogliendo la richiesta della locale Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.