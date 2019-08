Ricercato in Francia per truffa, faceva il bagno a Porto Cesareo: arrestato

Un uomo di 63 anni ricercato in Francia per riciclaggio e truffa, G.J.M.A., è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Nardò (Lecce), in base a un mandato europeo, mentre usciva dal mare sulla spiaggia di Porto Cesareo, sulla costa leccese dov'era in vacanza.

Supporti informatici lo avevano segnalato nella zona e in un albergo era stata confermata la presenza di un francese che corrispondeva ai dati in possesso della Polizia. Con l’impianto di videosorveglianza, era stata anche trovata l’auto che guidava, una Porsche Carrera 911. Rintracciato lo stabilimento balneare dove lo si sapeva in spiaggia, gli agenti vi sono giunti che l’uomo era in acqua e lo hanno atteso al bar, dov'è poi arrivato insieme alla sua convivente: fermato, è stato condotto al commissariato di Nardò dove, con l’ausilio di un’interprete, gli è stato notificato il mandato di arresto europeo: dovrà scontare una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione in Francia, al termine delle procedure di estradizione. Nominato un difensore a Parigi, nel frattempo è stato condotto in carcere a Lecce.