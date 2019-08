Lecce, il festival della Taranta torna in piazza Libertini

LECCE - Arriva stasera a Lecce il festival itinerante La Notte della Taranta. Tappa leccese per la manifestazione, in un susseguirsi di appuntamenti che culmineranno coi concerti Ragnatela in piazza Libertini, a partire dalle 22. Inizialmente previsto in piazza Sant’Oronzo, il concerto è stato spostato in piazza Libertini (dove, peraltro, si è tenuto l’anno scorso) per ragioni di sicurezza, per decisione del prefetto.

Sul palcoscenico, Enzo Petrachi & Folkorkestra e l’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta. Enzo Petrachi & Folkorkestra è un progetto che rimodella le musiche della tradizione arricchendole di ritmiche ispirate ai generi più disparati come funky, fusion, reggae e ska. Figlio di uno dei più celebri della musica folk leccese, l’indimenticato Bruno, proprio dal padre, Enzo ha ereditato le conoscenze e dai suoi saperi intinge per creare uno stile che è un racconto in musica della vita e delle tradizioni della sua terra. Ognuno dei suoi 24 lavori discografici narra con ironia una storia, come «Ahi papà miu», dedicata al legame indissolubile con il padre. Dalle piazze italiane a quelle statunitensi, la musica di Enzo Petrachi arriva anche al cinema diventando parte della colonna sonora del film «Fine pena mai» diretto da Davide Barletti e Lorenzo Conte. Pur fedele alle sue origini, l’artista leccese cerca di continuo nuovi stimoli e abbraccia nuove forme artistiche.

La presenza inedita sarà proprio quella dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, ormai un fenomeno artistico, protagonista di una crescita straordinaria per dimensioni, affluenza di pubblico agli spettacoli e prestigio culturale. Diretta da Daniele Durante, durante l’evento leccese, l’Orchestra sarà composta dai cantanti: Antonio Amato, Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Salvatore Galeanda e dai musicisti Giuseppe Astore, Nico Berardi, Mario Esposito, Roberto Chiga, Leonardo Cordella, Roberto Gemma, Gianluca Longo, Antonio Marra, Alessandro Monteduro, Attilio Turrisi. Ad accompagnare le voci e le note saranno i danzatori Cristina Frassanito, Serena Pellegrino, Stefano Campagna, Marco Martano, Fabrizio Nigro, Andrea Caracuta, Lucia Scarabino, Mihaela Coluccia. Eclettico testimone culturale nel nostro Paese e nel mondo, l’Orchestra popolare La Notte della Taranta rappresenta la capacità di mettere in discussione il percorso compiuto dalla musica popolare negli ultimi anni, mescolando profondità e leggerezza, a svegliare il tempo. «È la prima volta che l’Orchestra della Notte della taranta si esibisce a Lecce - rimarca l’assessore a Turismo e Spettacolo Paolo Foresio - un fatto che aggiunge valore all’immancabile appuntamento estivo, atteso e apprezzato da tutti».

Vale la pena ricordare che prosegue l’impegno della Ndt per la campagna #RigeneriAmolaNatura, che consentirà di rendere accessibili 4 oasi del Mezzogiorno d’Italia, tra le quali Torre Squillace nella marina di Nardò, alle persone diversamente abili e fruibili dal pubblico attraverso sentieri guidati.