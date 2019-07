Martano, baby gang terrorizzava da mesi un uomo con problemi

LECCE - Baby gang di una decina di ragazzini terrorizzava un uomo di mezza età con problemi. È successo a Martano, in Salento dove il gruppo è finito sotto inchiesta con le accuse di stalking e danneggiamenti. Secondo quanto si apprende l'uomo è stato vittima di offese, dispetti e danni per diversi mesi. Il caso, posto all’attenzione dei carabinieri, richiama alla mente quanto accaduto nei mesi scorsi a Manduria dove un anziano è stato pestato a morte da una banda di minori dopo una sequela di sevizie, sebbene in questo caso si può parlare più di "bravate". I ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, tutti residenti a Martano, da dicembre 2018 fino al maggio scorso avrebbero preso di mira l'uomo suonando il campanello della sua porta, lanciando contro la sua auto delle uova, offendendolo a parole, ma senza usare violenza fisica.

Il caso è al vaglio dei militari che hanno avviato in caserma gli interrogatori. I minori non farebbero parte di un branco unico. La questione è sotto l'attenzione del Tribunale dei minori di Lecce.