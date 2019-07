Otranto, ha un malore in acqua: 70enne muore davanti ai bagnanti

Ennesima tragedia in mare, nella tarda mattinata di ieri, nel Salento. Un uomo, che stava facendo il bagno nelle acque di Otranto, ha perso la vita davanti agli occhi disperati dei suoi familiari. Vito Masciullo, questo il nome di un 70enne residente a Martano, è stato infatti stroncato da un malore improvviso, nello specchio d’acqua antistante la spiaggia libera del centro cittadino, nei pressi della chiesetta intitolata alla Madonna dell’Altomare. Dopo il malore, l’anziano si è accasciato a pochi metri dalla riva ed è stato soccorso immediatamente dagli altri bagnanti. Anche i parenti, presenti sul posto, hanno allertato il numero di pronto intervento. Sul luogo, la motovedetta della guardia costiera e gli operatori del 118.

Portato sulla sabbia, l’uomo è stato sottoposto alle manovre di rianimazione: ma queste ultime si sono rivelate inutili. Il cuore del 70enne aveva ormai cessato di battere e non c’è stato più nulla da fare per tenerlo in vita. Al medico e agli infermieri presenti non è rimasto altro che constatare il decesso, per cause naturali. Il luogo del dramma è stato intanto raggiunto anche dagli agenti di polizia del commissariato locale. La salma, come previsto dal magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stata poi restituita ai famigliari dell’uomo martanese, per il rito funebre e per un ultimo abbraccio. Appena la scorsa settimana, anche un altro uomo è deceduto mentre faceva il bagno: è accaduto a Rivabella, dove ha perso la vita un turista di origini campane.