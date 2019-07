Gallipoli, a Baia Verde spazzatura non ritirata: residenti inferociti

Riesplode il problema dei rifiuti non differenziati alla Baia Verde. Soprattutto nei fine settimana. Sacchi e sacchi di vario colore, ma è una nota cromatica di cui farebbero volentieri a meno quasi tutti i residenti. «Quasi», perché chi protesta e segnala - al Comune e in redazione - la situazione che si è verificata, ritiene d’avere individuato i responsabili, se non a livello personale, quanto meno come categoria: gli affittuari «selvaggi» di case-vacanze, magari in nero e a «comunità» piuttosto che a famiglie.

In realtà, dopo l’avvio della raccolta differenziata, il servizio aveva soddisfatto i residenti e nel frattempo sono state accolte anche due loro opportune richieste: quella dei cestini per la raccolta differenziata e quella dell’eliminazione delle erbacce, che avevano raggiunto - al pari che in città - dimensioni ragguardevoli. Poi, i sacchi di rifiuti depositati un poco dappertutto e soprattutto di sabato.

Si tratta del giorno in cui notoriamente avviene il cambio di affittuari negli alloggi per vacanze. Ciò che lamentano i residenti, è che molti dei proprietari non si sono preoccupati di ritirare i bidoni consegnati dal Comune, per cui sacchi e buste sono depositati all’aperto, alla mercé anche di animali. Altri, non si sono preoccupati di comunicare agli ospiti le modalità della raccolta, indicando giorni e orari. Altri ancora, hanno affittato a gruppi molto numerosi, tali che «i rifiuti di un alloggio sono a livello di condominio».

A volerla chiamare «prova del nove», c’è poi la segnalazione, portata anche in Comune, di una coppia di anziani coniugi, che non sanno più a che santo votarsi perché buste e non solo sono depositate in un cortile interno e ovviamente non sono raccolte. Mentre altri hanno visto una ditta di pulizie di alloggi che di buon’ora depositava sulla strada di tutto e di più.

Insomma, una casistica varia. E non manca la testimonianza d’un lettore, circa il fatto che la ditta d’igiene urbana è intervenuta più volte, dall’inizio della stagione, effettuando raccolte straordinarie di rifiuti indifferenziati. «Non sappiamo se lo ha disposto il Comune - commenta - ma una cosa è certa: queste raccolte non gravano sulle tasche di chi sporca o di chi incassa i canoni d’affitto, ma sulle nostre di contribuenti rispettosi delle regole. Spero che, come ci hanno assicurato quando siamo andati a parlare di questa assurda situazione, il Comune installi presto le foto-trappole per immortalare e punire gli incivili».